Sześć punktów programu, o których PiS niewiele mówi

1. "OPTYMALIZACJA USTROJU" WEDŁUG PIS

Ustrój to pierwszy punkt w programie PiS dotyczący perspektywy do 2031 roku. Autorzy z jednej strony piszą, że "trwałość i stabilność ustrojowa to ważne wartości", ale tylko po to, by za chwilę dodać, że "odpowiedzialność za państwo nakazuje, aby nie rezygnować z permanentnej pracy na rzecz doskonalenia poszczególnych segmentów ustroju oraz instytucji ustrojowych".