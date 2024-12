Sądny dzień dla PiS. Dziś może się zdecydować finansowa przyszłość

11 grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uwzględniła skargę PiS na decyzję PKW . Rzecznik SN, Aleksander Stępkowski, podkreślił, że PKW musi przyjąć sprawozdanie niezwłocznie. Dokumenty z SN trafiły do PKW 12 grudnia, a przewodniczący PKW, Sylwester Marciniak, wyznaczył posiedzenie na poniedziałek.

Ryszard Kalisz, członek PKW, wyraził wątpliwości co do pełnego składu Komisji na posiedzeniu. Z informacji PAP wynika, że może zabraknąć dwóch członków, jednak kworum wynosi sześć osób, co pozwala na głosowanie.