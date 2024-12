Kalisz wątpi. "Decyzja ws. sprawozdania PiS w pełnym składzie"

Kalisz zasugerował, że przewodniczący Marciniak mógł nie wiedzieć o nieobecności jednego z członków lub o niej zapomnieć. Zauważył też, że kolejny termin posiedzenia PKW to 16 stycznia. - Następny termin umożliwiłby podjęcie decyzji w pełnym składzie, co jest istotne dla zachowania transparentności procesu - dodał.

Kalisz ocenił także, że Izba SN, która uwzględniła skargę PiS to "nie jest sąd". - Jest to stanowisko tych osób, które zostały powołane niezgodnie z konstytucją do tej izby - stwierdził. - Dziwię się, że ktokolwiek mógł spodziewać się, że to grono powołane przez poprzednią władzę zrobi coś przeciwko tej władzy - podkreślił.