Sąd zdecydował w trybie referendalnym. "Wypowiedzi Morawieckiego to opinie"

"Sądy dwóch instancji uznały, że mamy prawo wystąpić o ochronę uczciwości kampanii referendalnej. Są to precedensowe rozstrzygnięcia, pozwalające obywatelom zrzeszonym w organizacjach pozarządowych przyczynić się do zapewnienia, że stanowiska w sprawach poddanych pod referenda będą prezentowane rzetelnie" - przekazało w oświadczeniu po wyroku FOR.