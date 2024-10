Tragiczny wypadek na S7. Nie będzie aresztu dla kierowcy ciężarówki

Zarzuty dla kierowcy tira

W niedzielę 37-letni kierowca tira, który doprowadził do tragicznego karambolu koło Gdańska, "usłyszał zarzuty ws. spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów, w wyniku której śmierć poniosły cztery osoby, a piętnaście zostało rannych". Za to przestępstwo grozi do 15 lat więzienia.