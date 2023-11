Sąd z betonu, czyli czy da się przejąć Sąd Najwyższy [OPINIA]

I teraz docieramy do kluczowego pytania: czy ktokolwiek uważa, że przyjęcie uchwały przez tzw. neosędziów w sprawie bezpośrednio ich dotyczącej spowodowałoby, że nowi rządzący się zatrzymają i dojdą do przekonania "no nie, jak przyjęli taką uchwałę, to nie możemy ich ruszyć"?