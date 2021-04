Sąd w USA: Jest zgoda na wspólne modlitwy

Niemcy mają pomysł na szczepionkę AstraZeneca. "Eksperyment medyczny"

Nabożeństwa domowe jak wizyta w salonie fryzjerskim?

"Kalifornia traktuje niektóre porównywalne świeckie zajęcia bardziej przychylnie niż domowe praktyki religijne, zezwalając salonom fryzjerskim, sklepom detalicznym, usługom higieny osobistej, kinom (…) na zgromadzenie się członków więcej niż trzech gospodarstw domowych w jednym czasie" – wyjaśniła sędziowska większość cytowana przez "The Hill ".

Zaważył jeden głos

Przeciwko takiemu orzeczeniu było czterech sędziów o liberalnych przekonaniach. Jedna z nich argumentowała, że "jeśli państwo ogranicza również wszystkie świeckie zgromadzenia w domach do członków trzech gospodarstw domowych, to zastosowało się do pierwszej poprawki".