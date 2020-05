Sąd Najwyższy. Zgromadzenie wybrało 10 kandydatów na I prezesa

Sąd Najwyższy. 20 zgłoszonych kandydatów

- Liczę na to, że po dzisiejszym dniu opadną emocje i przejdziemy do fazy merytorycznej. Od kandydatów na stanowisko I prezesa usłyszmy poglądy, oceny, być może dotyczące aktualnej sytuacji i przyszłości SN. Ufam, że po tej sytuacji będziemy mogli wybrać pięciu kandydatów, którzy zostają przedstawieni prezydentowi w normalnym trybie - powiedział Kamil Zaradkiewicz po zakończonym Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego.

Przerwa trwa do środy do godz. 13. Pytania do kandydatów będą wysyłane do godz. 11.