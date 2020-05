Sąd Najwyższy. Kamil Zaradkiewicz ogłosił, że wybrano komisję skrutacyjną. Na sali oburzenie

Podczas wystąpienia jednego z sędziów przewodniczący obradom sędzia Kamil Zaradkiewicz ogłosił, że komisję skrutacyjną do liczenia głosów przy wyborze kandydatów na prezesa SN udało się wreszcie powołać. Po tym Zaradkiewicz wyszedł z sali i wyłączył mikrofon przemawiającemu sędziemu.

Sąd Najwyższy. Kamil Zaradkiewicz: Powołano komisję skrutacyjną

To wywołało oburzenie. Sędziwie z komisji skrutacyjnej zabrali głos na konferencji. - Nie damy się zastraszyć - mówi sędzia Krzysztof Rączka.

- Pan przewodniczący knebluje sędziów, nie dopuszcza ich do głosu. W trakcie wystąpienia jednego z sędziów pan przewodniczący Zaradkiewicz wstał i nakazał wyłączenie mikrofonu. Takie jest jego powstępowanie - dodaje sędzia Rączka.

Sąd Najwyższy. Kamil Zaradkiewicz zdecydował. Sędziowie oburzeni

Jak dodał, sędziowie chcą rozmów z przewodniczącym Kamilem Zaradkiewiczem. - My wiemy, że to nie jest najlepszy sposób do rozmów z panem przewodniczącym tu , przed kamerami, ale nie możemy rozmawiać na Sali obrad, mimo, że próbujemy - zaznaczył sędzia Sądu Najwyższego.