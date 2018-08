Sąd Najwyższy wysłał pytania prejudycjonalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. "Ruszyły w podróż"

W poniedziałek Sąd Najwyższy wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań prejudycjonalnych. Rozpatrywanie takich spraw może trwać nawet kilkanaście miesięcy, jednak możliwe, że TSUE zastosuje tryb przyśpieszony.

"Pytania prejudycjonalne trafiły już do biura podawczego. O godz. 14 poczta jest odbierana i pytania ruszają w podróż do Luksemburga" - informuje Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego, cytowany przez PAP. Rozpoznanie w zwykłym trybie zazwyczaj trwa kilkanaście miesięcy, jednak Trybunał może zastosować tryb przyśpieszony. Niektóre z pytań wysłane do TSUE w 2016 r. wciąż nie zostały rozstrzygnięte.