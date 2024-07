Sachajko o przepisach. "Ograniczenia do 50 km/h są absurdalne"

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko wraz z posłanką PiS Anną Gembicką złożyli interpelacje do MSWiA ws. zmiany przepisów dot. słuchania głośnej muzyki w samochodzie. W programie "Tłit" WP Sachajko mówił, że nie rozumie, skąd "taka próba odwrócenia kota ogonem w tej sprawie". - Ja jestem wolnościowcem, osobą, która uważa, że mamy zbyt wiele prawa i zbyt skomplikowane to prawo i nieracjonalne - stwierdził gość programu. Sachajko uważa także, że powinna "być możliwość przejścia na czerwonym świetle jeśli nie ma zagrożenia" oraz twierdzi, że "ograniczenia do 50 km/h są absurdalne". - Zaostrzamy przepisy, zamiast je racjonalizować. Mamy tak dużo znaków nastawianych, chyba tylko po to, żeby policja mogła nas łapać - stwierdził poseł Kukiz’15. Sachajko tłumaczył, że ta interpelacja miała tylko zwrócić uwagę, że nie jesteśmy sami na drodze. - Ja będę się zwracał wprost przeciwnie, żeby normalizować przepisy w Polsce, a nie je zaostrzyć - podsumował poseł.