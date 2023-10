Są z Rosji, walczą po stronie Ukrainy. Mówią dlaczego

- Wyjechałem we wrześniu, po rozpoczęciu mobilizacji. Oznacza to, że była to decyzja awaryjna, nie byłem na to gotowy. Zdecydowałem tak, bo inaczej mogło być gorzej. Mógłbym na przykład pójść do więzienia i nie byłbym w stanie robić tego, co robię teraz - mówi ochotnik, który wstąpił w szeregi ukraińskiej armii. Z dowództwem batalionu skontaktował się przez komunikator Telegram. Z powodów bezpieczeństwa nie mówi jak dotarł do Ukrainy.