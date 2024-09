Kontrowersyjna decyzja w Afryce. Słonie i inne zwierzęta idą na rzeź

- To nie jest decyzja, którą podjęliśmy lekkomyślnie. Jest ona podyktowana koniecznością. Nasz kraj doświadcza poważnej suszy. Naszym priorytetem jest pomoc tym, którzy zmagają się z niedoborami żywności - wyjaśnia Romeo Muyunda, rzecznik ministerstwa środowiska i turystyki Namibii, w rozmowie z Down To Earth.