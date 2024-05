Niepokojące dane. Za 80 proc. emisji CO2 odpowiada kilkudziesięciu producentów

To szokujące dane z nowego raportu InfluenceMap. Do jego stworzenia wykorzystano bazę Carbon Majors, w której zebrano przedsiębiorstwa odpowiadające za największe emisje gazów cieplarnianych. Sam raport obejmuje okres siedmiu lat, od 2015 do 2022 roku. To właśnie w 2015 roku podpisano Porozumienie Paryskie. W jego ramach ok. 200 państw zrzeszonych w ONZ zobowiązało się do walki ze zmianą klimatu.