Zmiana klimatu postawi tę branżę na głowie. "Najlepsze wino robią w Wielkiej Brytanii"

Według WineGB wyspiarskie kraje w ostatnich latach zwiększyły produkcję butelek wina z 5,3 miliona w roku 2017 do 12,2 milionów w roku 2022. Organizacja promująca brytyjski sektor winiarski szacuje, że potencjał produkcji wzrośnie do 24,7 miliona butelek już do 2032 r.