Ekolodzy: Katastrofa na Odrze trwa. Zamiast maskować objawy, leczmy przyczyny

Ponad 100 ton martwych ryb wyłowiono w sierpniu z jeziora Dzierżno Duże, z którego wody trafiają do Odry. Przyczyną znowu była "złota alga", która doprowadziła do katastrofy na Odrze dwa lata temu. To kolejny i zapewne nie ostatni dowód na to, w jak złym stanie znajdują się naturalne zasoby wody w Polsce.