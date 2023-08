Niewygodny fakt z życia Marii Konopnickiej. O tym historycy milczą

Po rozstaniu z mężem oraz przeprowadzce do Warszawy w 1876 r. Maria Konopnicka została z szóstką dzieci. Cały artykuł przeczytasz na portalu wielkahistoria.pl. Dorosła z czasem gromadka sprawiała poetce tak duże problemy, że ta chciała uciec za granicę przed jedną z córek. Jak podaje serwis wielkahistoria.pl, to Helena przysporzyła Marii Konopnickiej najwięcej zmartwień. Poetka zadbała, by zachowało się jak najmniej informacji o średniej córce. Konopnicka pozbyła się córki z domu, gdy ta zaszła w ciążę ok. 1887 roku. Z czasem córka poetki zaczęła zdradzać objawy zaburzeń umysłowych. Doszło do licznych kradzieży i aresztowania. Matka jej nie pomogła, a Helena w ramach zemsty zażyła strychninę, pozorując otrucie. Wybuchł skandal. Ruszył proces Heleny, którego kwestię stanowiło jej ubezwłasnowolnienie. W 1890 r. uznano ją za niepoczytalną. Helena trafiła do zakładu psychiatrycznego w Drewnicy. Losy jej i dziecka są nieznane. Poetka uciekła z kolei przed problemami za granicę. Ostatni raz wspomniała o Helenie w liście w 1903 roku.