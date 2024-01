Luka w ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. Rosjanie chcą to wykorzystać

Irańczycy zabrali Szojgu do siedziby Wojsk Powietrznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, gdzie zaprezentowano mu kilka wybranych pocisków balistycznych. Wśród nich znalazły się m.in. pociski balistyczne Ababil oraz Fateh-110. Ten drugi pocisk zyskał szczególną sławę, bo Irańczycy użyli go do ostrzału amerykańskiej bazy Al Asad w Iraku w 2020 r. (był to odwet za zabicie przez Amerykanów irańskiego gen. Solejmaniego).