Korea Północna wydała rozkaz: Wbijać gwoździe w deski

Do akcji została zaangażowana straż sąsiedzka. - To część projektu blokowania granicy, który ma uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę - powiedział Radio Free Asia jeden z mieszkańców Ryanggang. Jego gospodarstwo domowe należy do jednostki straży sąsiedzkiej, która składa się łącznie z 24 domostw. Jednostce tej przydzielono wykonanie 50-ciu dwumetrowych desek obitych gwoździami. Płot graniczny w Hyesan jest w większości wyłożony drutem kolczastym, w związku z czym deski z gwoździami będą wzmocnieniem przy najsłabiej zaludnionych obszarach granicy, skąd znacznie łatwiej uciec - dodaje mieszkaniec.