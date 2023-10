Korea Północna wydała nowe oświadczenie. Naprawdę to napisali

Koreańczycy z Północy są przekonani, że ta wojna jest sterowana z Białego Domu. "Stany Zjednoczone natychmiast zobowiązały się do wsparcia Izraela pomocą i bronią i wysłały lotniskowce Gerald R. Ford i Dwight D. Eisenhower na wody sporne. Polityczni i wojskowi szefowie USA, w tym sekretarz stanu, sekretarz obrony, a nawet prezydent USA, przylecieli do Izraela, aby zachęcać do wojny" - napisała KCNA.