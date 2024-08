Izrael przygotowuje się do irańskiego odwetu. Widmo regionalnej wojny na Bliskim Wschodzie

W nocy z 30 na 31 lipca Izraelczycy zabili przywódcę Hamasu. Do zabójstwa doszło w Teheranie, stolicy Islamskiej Republiki Iranu, która przez lata finansowała i uzbrajała Hamas. Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Chamenei, zapowiedział, że jego kraj pomści śmierć swojego sojusznika. Amerykanie są przekonani, że atak nastąpi niebawem i kierują do regionu znaczące wsparcie wojskowe. Waszyngton deklaruje, że weźmie udział w obronie Izraela, ale jednocześnie nie kryje frustracji z polityki premiera Netanjahu, która jest niezwykle ryzykowna i może doprowadzić do wielkiej regionalnej wojny na Bliskim Wschodzie.