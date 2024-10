Iran atakuje Izrael. Premier Netanjahu już obmyśla zemstę

W przeciwieństwie do ataku z kwietnia, tym razem Iran zrezygnował z wykorzystania dużej liczby dronów. Powód jest dość oczywisty: irańskie drony potrzebują wielu godzin, aby dotrzeć do Izraela i są łatwo wykrywalne, co daje przeciwnikowi dostateczną ilość czasu do przygotowania się do obrony. Sam atak pociskami balistycznymi jest łatwiej ukryć, a lot pocisków z Iranu do Izraela liczony jest w minutach, a nie w godzinach, jak w przypadku dronów.