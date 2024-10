Wielki pożar w Sulechowie. To było podpalenie?

Świebodzińska prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie dotyczące sulechowskiego pożaru. - Sprawa byłaby potraktowana jako typowa, gdyby nie to, że do podobnego pożaru w tym samym miejscu doszło również 3 kwietnia. To rodzi przypuszczenia, że zdarzenia mogły zostać wywołane przez człowieka - mówi prokurator Robert Kmieciak, szef zielonogórskiej prokuratury okręgowej.