Horror w Klenicy. Syn i wnuczek stanęli przed sądem

Przyznał się do zabójstwa matki. Zaczął jednak czytać z kartki, co szybko zauważył sąd. Zmienił swoje wcześniejsze zeznania utrzymując, że udział syna w morderstwie był nikły. – Tylko kilka sekund trzymał babcię za ręce – mówił przed sądem. Z pomocą przyszedł dopiero po tym jak został zawołany przez ojca. Kiedy ojciec dusił matkę, on uciekł do łazienki. Dominik zeznawał również, że zmusił syna do wyniesienia ciała oraz pomocy przy wylaniu betonu.