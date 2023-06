Operacja przerwana, bo pacjent spadł ze stołu. Prokuratura już siódmy rok wyjaśnia jego śmierć

Wypadkowa sytuacja miała miejsce we wrześniu 2016 roku w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Operację miał przeprowadzić znany chirurg, profesor Grzegorz O., który miał wszczepić pacjentowi protezę naczyniową. Niestety, podczas procedury doszło do tragicznego incydentu, kiedy pacjent niespodziewanie zsunął się ze stołu operacyjnego i upadł na podłogę, co spowodowało poważne obrażenia i duży krwotok. W wyniku tego niepowodzenia operacja została przerwana, a pacjent coraz bardziej pogarszał się w stanie zdrowia.