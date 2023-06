Tajemnicze zmiany w kościele. "Odpowiedzi nie będzie"

Księża do pracy w parafiach archidiecezji białostockiej są ściągani z zagranicy. W trybie pilnym awansują też młodzi kapłani tuż po seminarium, a do poszczególnych kościołów trafiają również profesorowie z uczelni. Wszystko to z powodu przenosin aż 45 duchownych. Kuria milczy w tej sprawie.