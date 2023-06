Przebierają truskawki jak ziemniaki. Grozi za to mandat!

Kupujesz truskawki w Biedronce? To uważaj, żeby nie przesypywać ich do innej kobiałki, ani nie pakować do reklamówki. Za takie zachowanie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Sieć sprzedaje 1 kg owoców jako całość, ale klienci nic sobie z tego nie robią i przebierają je jak ziemniaki.