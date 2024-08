Rola Łukaszenki w ukraińskiej operacji. "Putin, by mu nie wybaczył"

- Zależność Alaksandra Łukaszenki od Władimira Putina ma obecnie wymiar absolutnie bezprecedensowy. To, że wysyła sygnały Ukrainie, nie zmienia faktu, że musi to być skonsultowane z Kremlem. Może to stanowić element szerszej gry Mińska i Moskwy - ocenia w rozmowie z WP Kamil Kłysiński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Mówi też, co musiałoby się stać, by Łukaszenka odszedł.