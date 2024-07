Nawalna stanie na czele antyputinowskiego ruchu oporu? "Nie widzę tu potencjału"

- Julia Nawalna na razie jest symbolem, ale nie jest jeszcze polityczną siłą. Nie widzę tu potencjału, który pozwoliłby jej zająć wystarczająco silną pozycję podobną do pozycji męża. Julia była wierną ostoją Aleksieja w jego trudnej drodze, ale to nie ona ją tworzyła. Nie ona była autorką sławnych filmów Fundacji Walki z Korupcją demaskujących bizantyjski przepych władz Rosji (Miedwiediew, Putin), nie ona występowała na mityngach. Być obok lidera, mówić to co on, to jednak nie to samo, co mieć siłę lidera i mówić tak jak on - stwierdziła.