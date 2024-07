Nakaz aresztowania Szojgu wpłynie na Rosjan? Eksperci bez złudzeń

Nasza rozmówczyni nie ma natomiast złudzeń, co do ewentualnego zatrzymania rosyjskich wojskowych. - Jeśli się uda aresztować Szojgu i Gierasimowa - na co szanse są bliskie zeru, gdyż Rosja nie współpracuje z Trybunałem, a od momentu wydania nakazu z pewnością obaj będą unikać podróży do państw, które byłyby skłonne wydać je Trybunałowi - to szykowałaby się niezwykle ciekawa sprawa. Do tej pory nie mieliśmy postępowania skupiającego się na naruszeniu zasady proporcjonalności i niszczeniu infrastruktury energetycznej - stwierdziła.