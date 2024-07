Wycofano produkt ze sklepów. Grozi wybuchem

Ryzyko uszkodzenia ciała

Na razie nie ustalono dokładnie, co może być przyczyną takiej sytuacji, jednak najprawdopodobniej chodzi o zbyt duże wysyceniem piwa dwutlenkiem węgla. Pewne jest jednak to, że wybuch butelki może doprowadzić do uszkodzenia ciała. Dlatego też posiadając wskazane piwo, należy ostrożnie się z nim obchodzić.