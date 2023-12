Ważne zmiany dla kierowców od 1 stycznia

Obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w terminie 30 dni będzie dalej obowiązywał. Zmieni się organ, do którego trzeba złożyć zawiadomienie. Do tej pory zgłoszenie zbycia należało złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. Od 2024 r. właściciel pojazdu dokonuje zbycia u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu do skutecznego zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczające będzie zawiadomienie złożone przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.