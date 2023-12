Sikorski szefem MSZ. Wyborcy opozycji zdecydowanie na "nie"

Kariera ministerialna Sikorskiego

To nie pierwszy raz, kiedy obejmuje on tekę ministerialną. W 2005 r. został zaprzysiężony na ministra obrony narodowej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a 14 lipca 2006 r. w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 5 lutego 2007 r. podał się do dymisji.