Dopadli oszusta w Lublinie. Jeszcze miał przy sobie pieniądze

- W obu przypadkach do emerytek zadzwonili przestępcy, którzy oświadczyli, że ich pieniądze są zagrożone. Oszuści nakłonili je do przekazania gotówki fałszywemu policjantowi. Pieniądze miały wrócić do seniorek po zakończeniu akcji - dodaje nadkomisarz Kamil Gołębiowski.