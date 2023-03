Denary Hadriana, scytyjski grot strzały, okucie sakwy. Kolejne zabytki trafią do muzeum

Nazwa Borzechów wyprowadzana jest niekiedy od słowa "bór", co oznacza gęsty, głęboki las bez siedzib ludzkich. Przypuszcza się, że rzekomy bór porastał tereny obecnego Borzechowa. Jednakże, zabytki przekazane do urzędu raczej dowodzą, że te tereny nie były bezludnymi ostępami, a życie i osadnictwo toczyły się tu przez długi czas, nie tylko w czasach historycznego już Borzechowa. Potwierdzają one również, że dolina Chodelki była ważnym szlakiem przez wiele lat. Zabytki odnalezione w trakcie poszukiwań trafią do jednego z muzeów na naszym terenie.