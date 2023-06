Ceny owoców w sklepach przerażają, coraz popularniejszy staje się samozbiór. Rolnicy zapraszają do siebie

- Zasada jest bardzo prosta. Zapraszam do siebie na plantację. Chętni sami zbierają owoce na własne potrzeby, dzięki czemu mają je dużo taniej niż na bazarach, gdyż unika się w ten sposób pośredników. Ja zyskuję nieco więcej, niż płacą mi pośrednicy na skupach. To bardzo dobra sprawa dla obydwu stron. U mnie można sobie do woli zbierać czerwoną porzeczkę w bardzo przystępnej cenie 2 zł za kilogram. Jest to trzy razy taniej niż na bazarach – mówi Dariusz Kura z powiatu świdnickiego.