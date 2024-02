Akcja lubelskich policjantów. Zatrzymali gruzińskich włamywaczy na środku ulicy

– Do wszystkich przestępstw doszło w dniu zatrzymania. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty i przyznali się do popełnienia przestępstw. Na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa – dodaje nadkomisarz Kamil Gołębiowski.