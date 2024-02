Palikot stracił nieruchomość. Lubelska kamienica przejęta przez wierzycieli

W księdze wieczystej czytamy, iż we wrześniu przeniesione zostało prawo własności w zamian za zwolnienie z długu. Tym samym kamienica trafiła do spółki CK Money, która udzielała pożyczki, a kiedy ta nie została spłacona, przejęła budynek. Można go teraz kupić za 1,3 mln zł. Sprzedażą zajmuje się jedno z warszawskich biur nieruchomości. Co ważne, również na kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 9, w której mieszka Palikot, ciąży znacznej wysokości hipoteka. Z nieruchomości, należy do niego jeszcze posiadłość na Mazurach. Także objęta zabezpieczeniem hipotecznym.