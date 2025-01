Do wypadku doszło, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna miał 3 promile alkoholu we krwi. Próbował przekonać policjantów, że to jego dziewczyna kierowała autem. Okazało się, że kierowca miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący jeszcze przez 3 lata.