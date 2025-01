Kiedy kryminalni weszli do budynku zauważyli mężczyznę wychodzącego z mieszkania, który na ich widok zaczął uciekać w kierunku tylnego wyjścia z budynku. Policjanci szybko dogonili i zatrzymali uciekiniera, który w trakcie ucieczki odrzucił dwa worki foliowe z zawartością zbrylonej substancji.

Dodatkowo 49-latek posiadał przy sobie wagę elektroniczną oraz gotówkę w polskiej i zagranicznej walucie. Następnie policjanci udali się do mieszkania, z którego wyszedł mężczyzna i zastali tam 19-latkę. Po poinformowaniu jej o powodzie policyjnej wizyty, przystąpili do przeszukania lokalu.

Kobieta oznajmiła, że wszystkie rzeczy znalezione w mieszkaniu stanowią jej własność. Zarówno 19-latka, jak i 49-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej jednostki. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 500 gramów mefedronu, kilkanaście tabletek ecstasy oraz kilkadziesiąt tabletek z zawartością kodeiny.

Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty posiadania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto 5 stycznia br. na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze w Krakowie wobec kobiety i mężczyzny sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.