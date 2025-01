Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której na ulicy, w sklepie czy na parkingu dostrzeże porzucone pieniądze. Kusząca perspektywa "łatwego zarobku" może sprawić, że ktoś zdecyduje się zabrać gotówkę i schować ją do kieszeni. Historia 42-latki pokazuje jednak, jak poważne mogą być konsekwencje takiej decyzji.

Cała sprawa rozpoczęła kiedy to w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie pojawił się 80-latek. Oficera dyżurnego, poinformował, że - wysiadając ze swojego auta na ulicy Puławskiej w Piasecznie - zgubił 400 dolarów. O tym, że brakuje mu gotówki zorientował się będąc w zupełnie innym miejscu. Kiedy wrócił na parking przy ulicy Puławskiej, niestety pieniędzy już tam nie było... Z pomocą pracownika pobliskiego punktu handlowego dowiedział się, że gotówkę zabrała jakaś nieznana kobieta.

Do sprawy przystąpili funkcjonariusze piaseczyńskiego wydziału kryminalnego. Od początku działali szybko i skutecznie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu w pobliżu miejsca zdarzenia. Szczegółowo je przeanalizowali, co pozwoliło ustalić tożsamość kobiety, a następnie złożyli wizytę 42-letniej mieszkance Piaseczna. Kobieta przyznała, że znalazła pieniądze i co więcej, zdążyła już wymienić dolary na złotówki.