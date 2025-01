Trafi na 15 lat do więzienia? Wszystko przez kradzież butów

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zostali poinformowani o kradzieży, do której doszło na jednym z osiedli w mieście. Łupem sprawcy padło 10 par butów o łącznej wartości 3,5 tysiąca złotych.

Złodziej włamał się do holu wieżowca, skąd zabrał obuwie należące do mieszkańców. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału kryminalnego tczewskiej komendy. Dzięki analizie materiałów dowodowych oraz pracy operacyjnej szybko ustalono tożsamość i miejsce pobytu podejrzanego.

44-letni mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Dalsze ustalenia policjantów wykazały, że mężczyzna sprzedał ukradzione buty.

Co więcej, będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co oznacza, że za swoje czyny grozi mu surowsza kara - nawet do 15 lat więzienia.