Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali trzy osoby do sprawy przemytu 277 kilogramów narkotyków. Ta realizacja to kontynuacja jednej ze spraw z 2024 roku. Policjanci pracowali nad ustaleniem kolejnych osób, które miały się zajmować wewnątrzwspólnotowym przemytem narkotyków z zachodniej Europy.