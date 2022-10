Wagnerowcy w Mali – krwawi zbrodniarze, marni najemnicy

Jednym z najpoważniejszych starć była bitwa w miasteczku targowym Moura i jego okolicach, trwająca od 27 do 31 marca. Członkowie Al-Ka’idy walczyli z malijskimi żołnierzami wspieranymi przez rosyjskich najemników. Największe straty poniosła, jak niestety często bywa w przypadku walk w Sahelu, ludność cywilna. Zginęło co najmniej 300 osób, być może ponad 500. Co gorsza, wiele z nich nie stało się bynajmniej przypadkowymi ofiarami bitwy, ale padło ofiarą mordów dokonywanych przez Wagnerowców i oddziały rządowe. Kilka dni później pojawiły się plotki dotyczące schwytania przez terrorystów dwóch Rosjan. Nie zostały one jednak potwierdzone, a sami bojownicy nie przedstawili żadnych dowodów. Ale i tak bitwa i rzeź w Mourze pokazała, że Wagnerowcy nie mają walczyć z rebeliantami.