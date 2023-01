Izrael będzie chronił europejskie niebo?

Kilka dni temu do okazało się, że zestaw przeciwlotniczy tego typu dostosowano do zwalczania pocisków balistycznych, których użycie w konflikcie w Ukrainie jest bardzo powszechne. Do osiągnięcia tego celu wymagane były zmiany w konstrukcji i oprogramowaniu. Niszczenie pocisków balistycznych możliwe stało się za pomocą Derby LR. Władze izraelskiego koncernu zapewniają, że w ramach programu Counter-TBM Spyder dokonali tego specjalnie na życzenie potencjalnych europejskich klientów. Do tej pory w jego portfolio znajdowały się cele aerodynamiczne tj. samoloty, śmigłowce, pociski manewrujące i UAV-y.