Wbiegła pod koła auta. Moment potrącenia 12-latki nagrała kamera

Dramatyczne nagranie z miejscowości Stara Iwiczna (woj. mazowieckie). Kamery monitoringu uchwyciły dramatyczny moment, na którym widać, jak dziecko wysiada z autobusu, a następnie przebiega przez jezdnię. W pewnym momencie 12-latka wbiega jednak pod koła pojazdu dostawczego i zostaje potrącona. Na nagraniu udostępnionym przez policję ku przestrodze widać, jak duża siła była samego uderzenia, co potwierdza odrzucenie dziewczynki na kilka metrów do przodu. Jak wyjaśnił portal info112, dziecku nic poważnego się nie stało i skończyło się wyłącznie na drobnych obrażeniach. Wszystko jednak mogło zakończyć się tragedią. Z ustaleń policji wynika, że 12-latka wróciła autobusem z łyżw i zamiast przejść przez ulicę, korzystając z przejścia dla pieszych, wybrała drogę na skróty. Sprawa ta swój finał będzie miała w Sądzie Rodzinnym. "Do groźnie wyglądającego zdarzenia, które na całe szczęście zakończyło się happy endem, doszło pod koniec stycznia 2024 roku na ulicy Słonecznej w Starej Iwicznej. 12-letnia dziewczynka, która wracała tego dnia z lodowiska, wysiadła z autobusu i chciała przejść na drugą stronę jezdni. Nie skorzystała jednak z przejścia dla pieszych, chociaż to znajdowało się w niedalekiej odległości. Postanowiła pokonać drogę przebiegając przez nią. Została potrącona przez dostawczą toyotę, za kierownicą której siedziała 50-letnia kobieta. Zderzenie z pojazdem spowodowało w tym przypadku niewielkie obrażenia. Sprawa swój finał będzie miała w Sądzie Rodzinnym" - wyjaśniła policja.