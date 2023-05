Pijany pędził ulicami Zbrosławic. Policja pokazała nagranie z pościgu

Pijany kierowca jednośladu zwrócił uwagę policji. Funkcjonariusze patrolując rejon Zbrosławic w woj. śląskim zauważyli kierującego motorowerem, którego styl jazdy wskazywał, iż może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowi od razu włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając kierującemu wyraźny sygnał do zatrzymania się. Mężczyzna jednak to zignorował i próbował uciec. Pościg przebiegał ulicami Zbrosławic do chwili, gdy kierujący skuterem wjechał w leśną ścieżkę. Policjanci, nie mając technicznej możliwości kontynuowania pościgu radiowozem, ruszyli pieszo za odjeżdżającym jednośladem. Chwilę później 43-latek był już w rękach mundurowych. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec Zbrosławic miał 2 promile alkoholu w organizmie. Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, grozi mu kara do 5 lat więzienia, a w przypadku kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks przewiduje karę do 2 lat więzienia.