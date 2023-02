O mały włos od tragedii na pasach. Policjanci z Piaseczna wszystko nagrali

Kierujący pojazdem ciężarowym przejechał tuż przed pieszym, który wchodził na oznakowane przejście. Świadkami zdarzenia byli policjanci, a całą sytuację zarejestrował policyjny wideorejestrator – podał serwis info112.pl. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji na drodze. Na Al. Krakowskiej w Tarczynie w woj. mazowieckim. Jak ustalili policjanci, 39-letni kierujący samochodem ciężarowym zignorował mężczyznę wchodzącego na oznakowane przejście dla pieszych, a następnie przejechał tuż przed pieszym, o mały włos nie doprowadzając do tragedii. - Wykroczenie zarejestrował policyjny wideorejestrator, a funkcjonariusze którzy byli świadkami tego jakże niebezpiecznego wykroczenia niezwłocznie zatrzymali kierującego ciężarówką do kontroli drogowej. Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 1500 złotych, a na jego konto dopisano 15 punktów karnych – podkreślili policjanci.