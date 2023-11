Kierowca bmw jechał zygzakiem. Świadek zatrzymał go

Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca bmw X5, który podróżował drogą krajową nr 12. Jak podaje portal info112.pl, niebezpieczne jazdę 35-latkowi przerwał świadek, który zabrał mu kluczyki i wezwał policję. Do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy bmw, doszło wczoraj tuż przed godziną 9.00 na drodze krajowej nr 12 na odcinku z Leszna do Wschowy – poinformowała lubuska policja. Świadek zarejestrował, jak kierowca bmw stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu, następnie zachowując zimną krew, mrugając światłami i trąbiąc spowodował, że mężczyzna zatrzymał swoje bmw za Rondem Leszczyńskim we Wschowie. Dalej świadek nie zwlekając ani chwili podbiegł do jego auta i wyciągnął kluczyki ze stacyjki, po czym wezwał policję. Jak się okazało za kierownicą bmw X5 siedział pijany 35-latek, który słaniając się na nogach starał się uciec z miejsca. Mężczyzna dobijał się do drzwi pobliskiej posesji. Badanie trzeźwości kierowcy bmw wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, jego prawo jazdy również.