Dramatyczna akcja ratunkowa. Policjant wskoczył do Wisły

Dramatyczne nagranie z Torunia. Kamery monitoringu przy Wiśle nagrały moment akcji ratunkowej na rzece. Jak przekazał portal info112, policjanci z Torunia otrzymali w środę zgłoszenie o 16-latce, będącej w kryzysie emocjonalnym, która zamierza wejść do Wisły. Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia wszystkie informacje się potwierdziły. Wówczas zauważono człowieka w wodzie, przez co jeden z mundurowych bez dłuższego zastanowienia rzucił się do rzeki i podpłynął do nastolatki, by ją uratować. Ten moment dobrze widać na nagraniu, gdzie widać, jak mężczyzna zbliża się do dziewczyny, łapie ją i czeka na łódź, by bezpiecznie przetransportować ją na brzeg. Co ciekawe, z transportem do brzegu na pomoc przybył jeden z pracowników pobliskiej Przystani Akademickiego Związku Sportowego. "Policjant zrzucił z siebie część umundurowania, zerwał umieszczone na nabrzeżu koło ratunkowe i wskoczył do Wisły. Pomimo silnego nurtu i bardzo niskiej temperatury wody, przepłynął około 100 metrów, po czym chwycił tonącą, wołającą o pomoc nastolatkę" - wyjaśniła policja. Nastolatce zapewniono niezbędną opiekę medyczną i do szpitala wezwano jej rodziców. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać ze specjalistą, zadzwoń pod bezpłatny numer: 800 70 22 22 – całodobowy telefon dla osób w kryzysie psychicznym, 116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.